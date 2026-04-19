RAS Result 2024: आरएएस रिजल्ट में पश्चिमी राजस्थान का जलवा, टॉप 20 में आधी सीटों पर किया कब्जा, बाड़मेर-जैसलमेर टॉप पर

भूपेंद्र सिंह बारहठ ने 9वीं रैंक हासिल की। मूलत: बालोतरा निवासी भूपेंद्र वर्तमान में बीजेएस कॉलोनी में रहता है। भूपेंद्र का यह चौथा प्रयास था। तीन प्रयास में उसने मुख्य परीक्षा दी लेकिन इंटरव्यू में इस बार पहुंचा और पहली बार पहुंचते ही पूरे प्रदेश में इंटरव्यू में सर्वाधिक 67 अंक प्राप्त किए। मुख्य परीक्षा में 262.5 अंक मिले। भूपेंद्र ने बताया कि आरएएस का पूरा पैटर्न बदल गया है। कोचिंग व नोट्स की बजाय सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। पिता जोधदान सरकारी सेवा में थे। माता लहर कंवर गृहिणी हैं। बड़े भाई गजराजसिंह भारतीय रेलवे सेवा में है।