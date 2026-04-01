RAS Success Story: जोधपुर के इन युवाओं ने सफलता का रचा इतिहास, नौकरी के साथ की पढ़ाई, बन गए RAS अधिकारी

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2024 के परिणाम घोषित होते ही आऊ क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। इस बार क्षेत्र के दो युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। रड़का बेरा निवासी सुनील पुत्र दिलीप कुमार पंचारिया ने अपने पहले ही प्रयास में 354वीं रैंक हासिल की। सुनील का हाल ही में पटवारी पद पर भी चयन हुआ था। साधारण किसान परिवार से आने वाले सुनील के पिता खेती करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।