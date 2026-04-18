RAS Result 2024: इस बार पुरुषों ने मारी बाज़ी, टॉप-20 में सिर्फ 4 महिलाएं, जानें रेस में कौन आगे कौन पीछे? 

Dinesh Bishnoi and Dr Aishwarya Kanwar
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने शनिवार को बहुप्रतीक्षित आरएएस भर्ती 2024 का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार के परिणामों ने एक नया ट्रेंड सेट किया है, जहां 'नारी शक्ति' पर 'पुरुष वर्चस्व' भारी पड़ता दिखाई दिया। टॉप-20 की मेरिट लिस्ट पर नजर डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल 20 टॉपर्स में से 16 पुरुष अभ्यर्थी हैं, जबकि महिलाओं की संख्या केवल 4 तक सिमट गई है। बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान पाकर सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
इस बार की मेरिट लिस्ट की सबसे खास बात यह रही कि टॉप-5 स्थानों पर किसी भी महिला अभ्यर्थी को जगह नहीं मिल सकी।
जब टॉप-5 तक केवल पुरुष नाम चल रहे थे, तब बीकानेर की डॉ. ऐश्वर्या कंवर ने छठी रैंक हासिल कर महिलाओं की लाज बचाई। डॉ. ऐश्वर्या इस साल की 'वूमेन टॉपर' बनी हैं। उनके अलावा टॉप-20 में केवल शालू (8वीं रैंक), तनीशा यादव (19वीं रैंक) और वृंदा शेखावत (20वीं रैंक) ही अपनी जगह बना पाईं।
|रैंक
|नाम
|लिंग
|1
|दिनेश बिश्नोई
|पुरुष
|2
|वीरेंद्र चरण
|पुरुष
|3
|नवनीत शर्मा
|पुरुष
|4
|रवीन्द्र सिंह
|पुरुष
|5
|विकास सियाग
|पुरुष
|6
|डॉ. ऐश्वर्या कंवर (वूमेन टॉपर)
|महिला
|7
|दिनेश
|पुरुष
|8
|शालू
|महिला
|9
|भूपेन्द्र सिंह
|पुरुष
|10
|राम सिंह गुर्जर
|पुरुष
|11
|यशवंत सांडू
|पुरुष
|12
|कुलदीप शर्मा
|पुरुष
|13
|कैलाश कुमार
|पुरुष
|14
|चानन सिंह इंदा
|पुरुष
|15
|अभय सिंह अंजना
|पुरुष
|16
|कैलाश रणवा
|पुरुष
|17
|हरियश राजपुरोहित
|पुरुष
|18
|उमंग रावल
|पुरुष
|19
|तनीशा यादव
|महिला
|20
|वृंदा शेखावत
|महिला
आमतौर पर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं का प्रदर्शन ग्राफ काफी ऊंचा रहता है, लेकिन आरएएस 2024 के परिणाम (टॉप-20 स्तर पर) कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 16 पुरुषों के मुकाबले केवल 4 महिलाओं का टॉप-20 में होना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि ओवरऑल 1096 पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतुलित रहने की उम्मीद है, लेकिन 'क्रीम लेयर' में इस बार पुरुषों ने बाजी मारी है।
17 अप्रैल 2026 को इंटरव्यू खत्म हुए और महज 24 घंटे के भीतर यानी 18 अप्रैल को परिणाम जारी कर आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में आए बड़े बदलाव का संकेत दिया है। 1096 पदों के लिए हुई इस भर्ती में कुल 2391 अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में शामिल किया गया है।
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