RAS Result 2024: इस बार पुरुषों ने मारी बाज़ी, टॉप-20 में सिर्फ 4 महिलाएं, जानें रेस में कौन आगे कौन पीछे? 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने शनिवार को बहुप्रतीक्षित आरएएस भर्ती 2024 का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार के परिणामों ने एक नया ट्रेंड सेट किया है, जहां 'नारी शक्ति' पर 'पुरुष वर्चस्व' भारी पड़ता दिखाई दिया। टॉप-20 की मेरिट लिस्ट पर नजर डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल 20 टॉपर्स में से 16 पुरुष अभ्यर्थी हैं, जबकि महिलाओं की संख्या केवल 4 तक सिमट गई है। बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान पाकर सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है।