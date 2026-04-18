RAS 2024 Result : बीकानेर की डॉ. ऐश्वर्या कंवर बनीं ‘विमेन टॉपर’- हासिल की छठी रैंक, ‘सक्सेस स्टोरी’ जानकार हर कोई हैरान

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा शनिवार को जारी किए गए आरएएस 2024 के परिणामों ने प्रदेश को कई नए चमकते सितारे दिए हैं। इनमें सबसे प्रेरणादायक नाम उभरकर आया है डॉ. ऐश्वर्या कंवर का। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के एक छोटे से गाँव मोरखाना की रहने वाली डॉ. ऐश्वर्या ने अपनी मेधा और कड़ी मेहनत के दम पर टॉप-10 की सूची में जगह बनाई है। उन्होंने मेरिट लिस्ट में 6ठा स्थान (Rank 6) हासिल किया है, जो महिला अभ्यर्थियों की श्रेणी में पूरे राजस्थान में प्रथम है।