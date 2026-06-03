बीकानेर: जंगल में मिला महिला का शव, 4 साल से पति से अलग रही रही थी, आरोपी कोटा से पकड़ा गया

Bikaner News: बीकानेर/श्रीडूंगरगढ़। बीदासर रोड स्थित तेजाजी मंदिर के सामने वन क्षेत्र में मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का अर्धनग्न शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस ने बुधवार को बताया कि महिला की हत्या बेरहमी से की गई थी। वारदात के बाद से उसका पार्टनर फूलचंद भील फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने कोटा से पकड़ लिया।