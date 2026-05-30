एआई की खेती: अब माटी ही बताएगी कितनी खाद चाहिए

खेती अब तकनीक के नए दौर में प्रवेश कर रही है। मृदा स्वास्थ्य जांच से लेकर उर्वरक छिड़काव तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीक किसानों की मदद करेगी। खास बात यह है कि इस तकनीक को किसानों की पहुंच में रखने के लिए कम लागत वाले उपकरण विकसित किए जाएंगे, ताकि खेती की लागत घटे और उत्पादन क्षमता बढ़ सके। इसी दिशा में शुक्रवार को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (एसकेआरएयू), इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर (ईसीबी) और कृषक इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत कृषि इंजीनियरिंग में एआई आधारित उपकरणों के विकास, अनुसंधान और तकनीक हस्तांतरण पर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। अनुसंधान निदेशक डॉ. एन.के. शर्मा ने बताया कि एमओयू के अंतर्गत लैब, उपकरणों और रिसर्च फील्ड्स का साझा उपयोग किया जाएगा। साथ ही किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।