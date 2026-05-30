पीबीएम में पानी का संकट गहराया, मरीज खरीद रहे बोतल, कैंसर सेंटर के आईसीयू तक में पानी की किल्लत

कैंसर सेंटर में सबसे ज्यादा परेशानी, आईसीयू तक प्रभावित

पानी संकट का सबसे ज्यादा असर कैंसर सेंटर में देखने को मिल रहा है। यहां आईसीयू तक के शौचालयों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में बाजार से पानी की बोतलें खरीदकर लानी पड़ रही हैं। जानकारी के अनुसार कैंसर सेंटर की टंकी में पानी चढ़ाने वाली मोटर पिछले दो माह से खराब पड़ी है। इसे ठीक कराने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कैंसर सेंटर में पानी की समस्या की जानकारी ली, तो मोटर खराब होने का मामला सामने आया। इस पर उन्होंने संबंधित स्टाफ को फटकार लगाई और मोटर को तत्काल ईएमडी विभाग भेजकर दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।