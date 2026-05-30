इंतजार और अभी: बीछवाल-शोभासर जलाशय भरने में लग सकता है एक सप्ताह

नहर बंदी समाप्त हुए एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद शहर की पेयजल व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है। कई इलाकों में अब भी पानी की किल्लत बनी हुई है और लोग प्रदर्शन तक कर रहे हैं। हालांकि जलदाय विभाग का दावा है कि स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। शहर की पेयजल व्यवस्था का मुख्य आधार बीछवाल और शोभासर जलाशय हैं, लेकिन दोनों जलाशयों को पूरी तरह भरने में अभी करीब एक सप्ताह और लग सकता है। नहर से 21 मई से लगातार पानी की आवक जारी है, इसके बावजूद जलाशयों का स्तर अभी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है।