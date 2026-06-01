बीकानेर रेंज में बॉर्डर पर अवैध हथियारों की तस्करी का नेटवर्क सक्रिय, 4 महीने में 206 हथियार बरामद

Bikaner Range Arms Smuggling: राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में विदेशी हथियारों का जाल फैल गया है। कमजोर सुरक्षा तंत्र के चलते बॉर्डर पार से तस्कर अनाड़ी हाथों में विदेशी हथियार थमा रहे हैं। देशी हथियारों की खेप भी यहां कम नहीं है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 4 माह में बीकानेर रेंज में पुलिस ने 137 तस्करों को गिरफ्तार कर 147 देशी और 59 विदेशी हथियार बरामद किए हैं।

इससे जाहिर है कि हर दिन एक तस्कर और हथियार पुलिस के हाथ लग रहा है। अब तक की पुलिस कार्रवाई पर नजर डालें तो हर मामले में पुलिस के हत्थे तस्करी से जुड़े स्थानीय लोग ही लगे हैं। सरगना तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं।