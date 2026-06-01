Bikaner Crime : लंबे समय से फरार आरोपी पुलिस को देख नहर में कूदा, जवानों ने फिल्मी अंदाज में दबोचा

Bikaner Crime : बीकानेर में एक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी पुलिस टीम को देखकर गिरफ्तारी से बचने के लिए अनूपगढ़ शाखा नहर में कूद गया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने फिल्मी अंदाज में आरोपी को धर दबोचा। हिम्मत दिखाते हुए पुलिसकर्मी नहर में उतर गए और उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान अमित विश्नोई, मंगल सिंह और गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू को नामजद किया गया था। इनमें से अमित विश्नोई और मंगल सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि गजेंद्र सिंह फरार चल रहा था।