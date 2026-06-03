Monsoon Update: मानसून से पहले बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी राजस्थान से हैदराबाद तक 1600 KM लंबी तूफानी बादल पट्टी

पिछले कुछ दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने वातावरण में अस्थिरता बढ़ा दी है। इसी कारण देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर तूफानी बादलों का विकास हुआ। इसका सीधा असर तापमान पर भी पड़ा है। जिन क्षेत्रों में कुछ सप्ताह पहले तक भीषण लू चल रही थी, वहां अब बादलों, वर्षा और तेज हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी व्यापक बादल गतिविधि यह संकेत दे रही है कि वातावरण दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल होता जा रहा है।