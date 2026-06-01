जोधपुर के मंडोर गार्डन में हादसा, टॉय ट्रेन से गिरी 5 साल की मासूम, गर्दन के ऊपर से निकला पहिया, मौत

जोधपुर। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल मंडोर गार्डन में घूमने आए एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब टॉय ट्रेन की सवारी के दौरान पांच वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बच्ची की चचेरी बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों ने टॉय ट्रेन संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार, बरकत साहब की हवेली बंबा स्कूल क्षेत्र निवासी मोहम्मद हबीब 31 मई की शाम अपने परिवार के साथ मंडोर गार्डन घूमने गए थे।