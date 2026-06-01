Jodhpur News: जोधपुर के प्रसिद्ध विल्होजी मंदिर के मुख्य पुजारी फंदे से झूलते मिले, पुलिस मान रही आत्महत्या

पुलिस के अनुसार, जीवण सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह 29 मई की शाम करीब 6.30 बजे मणाई स्थित भोमियाजी की थान के पास ट्यूबवेल पर बैठा था। इस दौरान तेना के इंद्रोका निवासी पर्वत सिंह, भगत सिंह, लोकपाल सिंह सहित कुछ लोग वहां पहुंचे। आरोपियों ने उस पर बोलेरो कैंपर चढ़ा दी और बाद में लोहे के सरियों तथा लकड़ियों से मारपीट की। हमले में जीवण सिंह के दाहिने पैर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर उसका भाई गंगा सिंह मौके पर पहुंचा और उसे उपचार के लिए एमडीएम अस्पताल लेकर गया। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसका और पर्वत सिंह के बीच पुराना विवाद चल रहा है।