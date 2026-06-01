1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: ​​​​​आत्मघाती ड्रोन ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ का सफल परीक्षण, 500KM की रेंज-हवा में रह सकता है 5 घंटे

Divyastra Mk-1: जोधपुर में स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ का सफल परीक्षण किया गया। 500 किलोमीटर रेंज वाला यह ड्रोन निगरानी और सटीक हमले दोनों में सक्षम है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jun 01, 2026

Divyastra MK 1

एसयूवी पर बने मोबाइल लॉन्चर पर तैनात दिव्यास्त्र एमके-1। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। भारतीय सेना की सामरिक क्षमताओं को नई मजबूती देने की दिशा में जोधपुर में स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ का सफल प्रदर्शन किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस मानवरहित प्रणाली ने कठिन परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित करते हुए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। मोबाइल लॉन्चर से संचालित होने वाला यह ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सटीक हमले करने में सक्षम है।

यह वीडियो भी देखें

रक्षा क्षेत्र की कम्पनी होवरिट की ओर से विकसित ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ का परीक्षण जोधपुर में एसयूवी पर लगाए गए मोबाइल लॉन्चर से किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई बार सफल लॉन्चिंग की गई और हर परीक्षण में ड्रोन ने निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन किया। इसकी अधिकतम परिचालन रेंज 500 किलोमीटर तक है, जबकि यह लगातार पांच घंटे तक हवा में रह सकता है। ड्रोन में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम तथा मिशन की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के वारहेड लगाए जा सकते हैं।

53 डिग्री सेल्सियस तापमान पर परखा

यही विशेषताएं इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, लक्ष्य की पहचान और सटीक हमले जैसे अभियानों के लिए प्रभावी बनाती हैं। परीक्षण के दौरान इसकी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (आईएसआर) क्षमताओं को भी परखा गया। खास बात यह रही कि ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ को 53 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रही हवाओं के बीच संचालित किया गया, जहां इसने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

क्या फर्क है ड्रोन व आत्मघाती ड्रोन में

सामान्य ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से निगरानी, जासूसी और सूचनाएं जुटाने के लिए किया जाता है, जबकि आत्मघाती ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिशन लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से विकसित किए जाते हैं। यह लंबे समय तक हवा में मंडरा सकते हैं और लक्ष्य की पहचान होने पर सीधे उस पर हमला कर खुद भी नष्ट हो जाते हैं।

दिव्यास्त्र एमके-1 की सबसे बड़ी विशेषता इसका मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है। इसे किसी वाहन पर लगाकर जरूरत के अनुसार किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। युद्धक्षेत्र में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तान और घने जंगलों जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में यह प्रणाली भारतीय सेना के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: अवैध खनन के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों पर फायरिंग, पांच को लगी गोली, पुलिस बल तैनात
जयपुर
Kotputli Behror firing

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 06:23 pm

Published on:

01 Jun 2026 06:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: ​​​​​आत्मघाती ड्रोन ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ का सफल परीक्षण, 500KM की रेंज-हवा में रह सकता है 5 घंटे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फलोदी-मुम्बई तक पहुंचने में प्रवासी नागरिकों को आ रहा पसीना, बान्द्रा-जैसलमेर सुपरफास्ट को नियमित करने का इंतजार

Rajasthan rail track upgrade boosts train speed from 95 to 110 kmph on Samdari-Munabao section
जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर के प्रसिद्ध विल्होजी मंदिर के मुख्य पुजारी फंदे से झूलते मिले, पुलिस मान रही आत्महत्या

Death of priest Gopaldas
जोधपुर

Rajasthan : मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा एक्शन, नकली बीज के खिलाफ प्रदेश के 4 जिलों में एक साथ छापेमारी

Kirodi lal meena action
जोधपुर

Jodhpur Storm: तेज अंधड़ की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, ऊपर गिरा विशालकाय पेड़

Jodhpur storm Death
जोधपुर

जोधपुर जिले में 98 Kmph की रफ्तार से आई आंधी, 1000 से ज्यादा बिजली पोल गिरे; कई इलाकों में ब्लैकआउट

Jodhpur Storm
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.