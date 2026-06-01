Jodhpur: ​​​​​आत्मघाती ड्रोन ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ का सफल परीक्षण, 500KM की रेंज-हवा में रह सकता है 5 घंटे

रक्षा क्षेत्र की कम्पनी होवरिट की ओर से विकसित ‘दिव्यास्त्र एमके-1’ का परीक्षण जोधपुर में एसयूवी पर लगाए गए मोबाइल लॉन्चर से किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई बार सफल लॉन्चिंग की गई और हर परीक्षण में ड्रोन ने निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन किया। इसकी अधिकतम परिचालन रेंज 500 किलोमीटर तक है, जबकि यह लगातार पांच घंटे तक हवा में रह सकता है। ड्रोन में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम तथा मिशन की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के वारहेड लगाए जा सकते हैं।