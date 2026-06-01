फलोदी-मुम्बई तक पहुंचने में प्रवासी नागरिकों को आ रहा पसीना, बान्द्रा-जैसलमेर सुपरफास्ट को नियमित करने का इंतजार

क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि वर्षों से मांग उठने के बावजूद उसे अपेक्षित राजनीतिक समर्थन नहीं मिल पाया। फलोदी जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले की आवाज रेलवे बोर्ड और सत्ता के गलियारों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब अन्य क्षेत्रों को लगातार नई रेल सेवाएं और ट्रेनों का विस्तार मिल रहा है, तब फलोदी जैसे महत्वपूर्ण रेल स्टेशन की इस बहुप्रतीक्षित मांग पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।