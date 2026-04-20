Success Story: राजस्थान की इस फैमिली का जलवा, ननद बनीं RAS तो भाभी ने भी नहीं मानी हार, एक ही घर से निकलीं 2 महिला अफसर

पिंकी की यह उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि कोटड़ी क्षेत्र के जैन समाज में संभवतः वह पहली बहू हैं, जिन्होंने इस मुकाम को छुआ है। पिंकी के पिता सुरेश जैन (अध्यापक) ने बेटी को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, तो ससुराल में पति अरिहंत कोठारी और सास ने ढाल बनकर उनका साथ दिया।