Success Story: कैंसर से लड़ते-लड़ते पिता की चली गई जान, फिर भी नहीं डिगा हौसला; बालोतरा के भूपेंद्र ने हासिल की 9वीं रैंक

गिड़ा पंचायत समिति के केसुंबला गांव निवासी भूपेंद्र सिंह ने चौथे प्रयास में यह सफलता हासिल की। उनके पिता सेवानिवृत्त पटवारी थे। परिवार में दो भाई और चार बहनें हैं, जिनमें भूपेंद्र सबसे छोटे हैं। भूपेंद्र से 13 साल बड़े भाई ने भी वर्ष 2009 में आरएएस परीक्षा में 9वीं रैंक प्राप्त की थी।