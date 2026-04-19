उदयपुरवाटी के लाल का कमाल: आंखों की रोशनी नहीं, फिर भी बने RAS अधिकारी…ब्लाइंड कैटेगरी में राजस्थान में टॉप-10 में शामिल

बिदासर गांव निवासी संजू गोदारा ने पिछली परीक्षा में 634वीं रैंक प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमजोरियों पर गंभीरता से काम किया और इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की। संजू के पिता किसान हैं, जो मेहनत से परिवार का भरण-पोषण करते है, जबकि माता गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने उन्हें हर कदम पर सहयोग दिया।