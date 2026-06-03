Jhunjhunu: CRPF के जवान दिनेश कुमार महण का हृदयघात से निधन, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई

जयपुर से आई सीआरपीएफ की टुकड़ी उनके निवास पर पहुंची और विभाग की ओर से शोक संदेश पढ़कर सुनाया और परिवार को एक लाख रूपए की आकस्मिक सहायता प्रदान की। सैन्य परंपराओं के अनुसार उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान लोग शहीद दिनेश अमर रहें के नारे लगाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। मुक्तिधाम में सीआरपीएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उनके पुत्र हिमांशु ने मुखाग्नि दी तथा सीआरपीएफ की ओर से हिमांशु को तिरंगा सौंपा गया। इस मौके पर शिक्षाविद् बीरबलसिंह गोदारा, पूर्व प्रधान दिनेश सुंडा, सुभाषा लांबा, पबाना प्रशासक विजेंद्रसिंह डोटासरा, प्रकाश महण, दिनेश महण आदि मौजूद रहे।