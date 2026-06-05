झुंझुनूं में बारात की खुशियां मातम में बदली; सड़क हादसे में 5 साल के मासूम की मौत, दो लोग घायल

जानकारी के अनुसार लादूसर गांव से एक बारात मलसीसर जा रही थी। बारात में शामिल एक कार जब रामपुरा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंची, तभी चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि कार में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया।