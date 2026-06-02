Tanker Accident in Rajasthan : ‘आधी रात’ पलटा 14 हज़ार लीटर से भरा डीजल टैंकर- मची अफरा-तफरी, जानें फिर क्या हुआ?

राजस्थान के झूंझुनू जिले के बुहाना इलाके में देर रात एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बड़बर से बुहाना की तरफ जा रहा डीजल से भरा एक टैंकर अचानक संतुलन खो देने के कारण सड़क पर ही पलट गया। टैंकर के भीतर हजारों लीटर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, इसलिए दुर्घटना होते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में टैंकर के पलटने के बावजूद उसमें किसी भी प्रकार की आगजनी या भीषण विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जिससे एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और बड़बर-बुहाना मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। घटना की गंभीरता को समझते हुए झूंझुनू पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत राहत और बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू किए।