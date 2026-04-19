सरहदें हारीं, रिश्ते जीते: लड़का जोधपुर का और लड़की पाकिस्तान की, नेपाल में ब्याह रचा, 10 महीने बाद आई दुल्हन

जोधपुर: जोधपुर के एक परिवार के लिए यह दिन किसी सपने के सच होने जैसा है। वर्ष 2011 में पाकिस्तान से भारत आकर जोधपुर के पाल क्षेत्र में बसे इस परिवार ने करीब 15 साल तक जिस मिलन का इंतजार किया, वह आखिरकार पूरा हुआ। घर की बहू रक्षा सुथार के गृह प्रवेश के साथ ही परिवार में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा।