Rajasthan: पंजाब में शादी कर दुल्हन लाया राजस्थान, 15 दिन भी नहीं बीते लाखों का माल लेकर दुल्हन हुई फुर्र

भादरा तहसील के गांव राजपुरा (जोड़कियाबास) निवासी रमेश कुमार ने इस्तगासे के जरिए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि एक परिचित के माध्यम से उनका संपर्क माईलाल गुंसाई, रणवीर, कुलदीप कौर और प्रीत कौर से हुआ था। इन लोगों ने गरीब परिवार की लड़की से शादी कराने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में करीब 1.90 लाख रुपए ले लिए।