Rajasthan: पंजाब में शादी कर दुल्हन लाया राजस्थान, 15 दिन भी नहीं बीते लाखों का माल लेकर दुल्हन हुई फुर्र

File Photo
हनुमानगढ़। जिले के भादरा क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां विवाह के महज 15 दिन बाद ही दुल्हन नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने दुल्हन समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
भादरा तहसील के गांव राजपुरा (जोड़कियाबास) निवासी रमेश कुमार ने इस्तगासे के जरिए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि एक परिचित के माध्यम से उनका संपर्क माईलाल गुंसाई, रणवीर, कुलदीप कौर और प्रीत कौर से हुआ था। इन लोगों ने गरीब परिवार की लड़की से शादी कराने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में करीब 1.90 लाख रुपए ले लिए।
रमेश के अनुसार, 19 फरवरी को पंजाब के सरदूलगढ़ में एक मंदिर में उनकी शादी प्रीत कौर के साथ करवाई गई। शादी के बाद दुल्हन उनके साथ भादरा आ गई, लेकिन उसका व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध था। वह अक्सर किसी से फोन पर बातचीत करती रहती थी, जिससे परिवार को शक होने लगा था।
घटना के करीब 15 दिन बाद प्रीत कौर ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बरनाला जाने की बात कही। रमेश उसे बस स्टैंड तक छोड़ने गया, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। कुछ समय बाद उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई।
जब रमेश ने घर की जांच की, तो पता चला कि दुल्हन करीब तीन तोला सोने के जेवरात और 17,500 रुपए नकद अपने साथ ले गई है। बाद में रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी जुटाने पर सामने आया कि प्रीत कौर पहले से ही शादीशुदा है।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने मिलकर फर्जी शादी का नाटक रचा और उससे पैसे व आभूषण हड़प लिए। 8 मार्च को हुई पंचायत में भी आरोपियों ने दोबारा संपर्क करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
हनुमानगढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग