जयपुर में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर का कारनामा, बाईं की जगह दाईं आंख का कर दिया ऑपरेशन

पुलिस के मुताबिक, शिव कॉलोनी बरकत नगर निवासी अरविंद लवानिया ने शिकायत में बताया कि उनकी बेटी शिखा लवानिया की आंख का इलाज डॉ. वीरेंद्र अग्रवाल के परफेक्ट विजन लेजर आई हॉस्पिटल में जनवरी से चल रहा है। अस्पताल की ओर से आंखों की जांच करवाने पर दाईं तरफ की आंख में लेंस लगवाने के लिए कहा।