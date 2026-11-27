Jaipur News: राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके में शुक्रवार सुबह एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घर के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में मां, बेटे और बेटी के शव मिले हैं। घटनास्थल से एक कागज पर कुछ लिखा हुआ भी मिला है।