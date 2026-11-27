बगीचे का खेल

नील मेवाड़ा, 7 वर्ष

एकता को बगीचे में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपनी माँ की बड़ी सी पीली टोपी पहनी और बगीचे में चली गई। वह नंगे पैर घास पर चल रही थी। तभी उसे एक कोने में एक नन्हा पिल्ला बैठा दिखा। वह बहुत उदास लग रहा था। उसके कान झुके हुए थे। एकता धीरे से उसके पास गई। उसने देखा पिल्ला अकेला है। एकता ने सोचा, इसे कैसे खुश करूँ? पास में ही एक सुंदर गुलाबी फूल खिला था। एकता ने फूल तोड़ा और मुस्कुराते हुए पिल्ले की ओर बढ़ा दिया। पिल्ला पहले तो डरा, फिर उसने अपनी छोटी सी पूँछ हिलाई। जैसे वो कह रहा हो - "क्या ये मेरे लिए है?" एकता ने कहा, "हाँ, आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं तुम्हें टॉमी कहूँगी।" टॉमी खुशी से उछल पड़ा। एकता और टॉमी दोनों पूरे दिन बगीचे में खेलते रहे। एकता ने उसे दूध भी पिलाया। शाम को एकता घर जाने लगी तो टॉमी उसके पीछे-पीछे चल पड़ा। एकता ने माँ से पूछा, "क्या हम इसे रख सकते हैं?" माँ ने हाँ कह दिया। उस दिन एकता ने सीखा कि एक छोटे से फूल और थोड़े से प्यार से सच्ची दोस्ती शुरू हो सकती है।





शेखर मेवाड़ा, 13 वर्ष

आज छुट्टी का दिन था। एंजल ने माँ की बड़ी सी नारंगी टोपी पहन ली और बगीचे में निकल गई। वो फूलों से बातें करती थी। अचानक उसे घास पर एक नन्हा भूरा पिल्ला दिखा। वो अकेला बैठा था और उसकी आँखों में पानी था। शायद वो रास्ता भटक गया था। एंजल के पास जाकर बैठ गई। पिल्ला डर के मारे दूर नहीं हटा, बस एंजल को देखता रहा। एंजल ने आस-पास देखा तो एक छोटा गुलाबी फूल मिला। उसने धीरे से फूल पिल्ले के सामने रखा। पिल्ले ने सूँघा और पूँछ हिलाने लगा। "तुम भूखे हो क्या?" सोनू बोली। वो दौड़ कर घर से बिस्किट और पानी ले आई। पिल्ले ने मजे से खा लिया। खेलते-खेलते शाम हो गई। पिल्ला अब एंजल के पीछे-पीछे चल रहा था। एंजल ने उसे गोद में उठाया और घर ले आई। माँ ने कहा, "इसे छोड़ नहीं सकते, ये तुम्हारा दोस्त है।" उस दिन से भूरा एंजल का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। एंजल समझ गई कि जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। एक फूल और थोड़ा सा प्यार किसी का दिन बना सकता है।







नन्हा दोस्त

सम्राट सिंह, 8 वर्ष

तनु अपने परिवार के साथ अभी हाल ही में एक नए घर में रहने आई थी। नई जगह होने के कारण वहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था, जिससे उसका मन बहुत उदास रहता था। उसे हर पल अपने पुराने घर और पुराने दोस्तों की याद आती रहती थी। एक शाम, तनु उदास मन से पास के एक पार्क में घूमने चली गई। घर से निकलते समय उसकी माँ ने उसके हाथ में एक प्यारा-सा फूल दिया था और उसके उदास मन को शांत करते हुए कहा था, "बेटा, जब भी पार्क में कोई बच्चा मिले, तो उसे यह फूल दे देना। ऐसा करने से वह तुम्हारा दोस्त बन जाएगा।" पार्क में पहुँचकर तनु एक जगह गुमसुम होकर नीचे घास पर बैठ गई। तभी वहाँ एक कुत्ते का छोटा-सा बच्चा आया। वह तनु के पास आकर उसकी तरफ़ बड़ी ही मासूम नज़रों से देखने लगा, जैसे कि कह रहा हो कि 'मुझे अपना दोस्त बना लो'। उसकी मासूमियत देखकर तनु के चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कराहट आ गई। उसने झट से अपना फूल उस नन्हे पिल्ले के पास रख दिया और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। पिल्ला भी खुशी के मारे अपनी नन्ही-सी पूँछ हिलाने लगा। उस दिन के बाद से तनु रोज़ उससे मिलने पार्क में आने लगी। धीरे-धीरे उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उस प्यारे पिल्ले के साथ खेलते-खेलते पार्क के दूसरे बच्चे भी तनु के पास आने लगे, और जल्द ही रीना के और भी बहुत से नए दोस्त बन गए।





बेजुबान से दोस्ती

चारू कौशिक, 8 वर्ष

एक दिन एक छोटी बच्ची अपने घर के बगीचे में बैठकर पौधों की देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ एक छोटा-सा आवारा कुत्ता आया। वह भूखा और उदास था। बच्ची ने उसे देखा तो प्यार से अपने पास बुलाया। पहले तो कुत्ता डरकर दूर खड़ा रहा, लेकिन बच्ची के प्यार से वह धीरे-धीरे उसके पास आ गया। बच्ची ने उसे खाना खिलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब कुत्ता हमेशा बच्ची के आसपास ही रहता था। एक दिन बच्ची बगीचे में बैठी थी, तभी आइसक्रीम वाला आया। बच्ची आइसक्रीम लेने लगी तो उसका दोस्त कुत्ता भी उसके पास आकर बैठ गया। बच्ची ने अपनी आइसक्रीम का थोड़ा हिस्सा उसे भी दिया। दोनों साथ में बहुत खुश थे। उस दिन बच्ची को समझ आया कि सच्ची दोस्ती के लिए भाषा नहीं, सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए।