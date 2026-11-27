बिजौलिया पंचायत समिति को मिला नया प्रधान, शिवराज सोयल निर्विरोध निर्वाचित (पत्रिका फोटो)
Bhilwara Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत भीलवाड़ा जिले की 16 पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिले की 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस और चार में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है, जबकि एक पंचायत समिति में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। भीलवाड़ा जिले की 16 पंचायत समितियों के 288 वार्डों में कांग्रेस ने 165, भाजपा ने 111 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, 10 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आए हैं। राजस्थान प्रधान चुनाव की ताजा और लाइव अपडेट पढ़ें...
भीलवाड़ा। Bhilwara Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बिजौलिया पंचायत समिति में भाजपा के 52 वर्षीय शिवराज सोयल को निर्विरोध प्रधान निर्वाचित घोषित किया गया है। वहीं, अन्य पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। मांडलगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है।
|पंचायत समिति
|आरक्षण वर्ग
|भाजपा
|कांग्रेस
|बिजौलिया
|एससी
|शिवराज सोयल (52), निर्विरोध निर्वाचित
|—
|बनेड़ा
|एसटी
|बालू भील (69)
|भंवरलाल भील (53)
|जहाजपुर
|सामान्य महिला
|कविता (55)
|सीता देवी गुर्जर (67)
|करेड़ा
|ओबीसी महिला
|मीठा (34)
|बाली देवी (33)
|खजूरी
|एसटी
|आशा (37)
|मीरा (42)
|कोटड़ी
|सामान्य
|कन्हैयालाल जाट (59)
|सुमन (42)
|मांडल
|सामान्य महिला
|गीता गाडरी
|पूरण कंवर राठौड़ (46)
|मांडलगढ़
|सामान्य
|मंजू देवी जोशी (49)
|गणेशलाल जाट (63)
|सहाड़ा
|ओबीसी
|रतन कंवर (62)
|पायल (23)
|शाहपुरा
|सामान्य महिला
|कोमल कुमावत (23)
|पुष्पा देवी (64)
|शंभूगढ़
|एससी
|प्रेमचंद्र (46)
|सुशीला (44)
|सुवाणा
|सामान्य महिला
|लक्ष्मी कुमारी (34)
|रेखा देवी (40)
|रायपुर
|सामान्य
|केसर देवी जाट
|संदीप त्रिवेदी
मांडलगढ़ पंचायत समिति में 39 वर्षीय जितेंद्र कुमार मूंदड़ा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। कोष्ठक में प्रत्याशियों की उम्र दी गई है।
रायपुर पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा ने केसर देवी जाट को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया है। केसर देवी कांग्रेस के पूर्व पीसीसी सदस्य प्रकाश चंद्र जाट की पत्नी हैं। गुरुवार रात उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रधान पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया।
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया की रणनीति भी चर्चा में है। वहीं, कांग्रेस ने संदीप त्रिवेदी को मैदान में उतारा है। बदले सियासी समीकरणों के बीच अब सभी की निगाहें रायपुर पंचायत समिति के चुनाव परिणाम पर टिकी हैं।
सुवाणा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 25 की सदस्य लक्ष्मी कुमारी बरड़ोद पत्नी तेज प्रताप सिंह बरड़ोद ने नामांकन दाखिल किया। वहीं, कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 3 की सदस्य रेखा देवी ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया।
हुरड़ा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा प्रत्याशी शीला जाट ने शपथ ली। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमराज गढ़वाल, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप रांका और प्रस्तावक के रूप में पंचायत समिति सदस्य राधेश्याम तेली मौजूद रहे।
Raipur Panchayat Samiti Pradhan Chunav Live: भीलवाड़ा जिले में रायपुर पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंचायत समिति में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद केसर देवी जाट ने पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके पाला बदलने से प्रधान चुनाव के सियासी समीकरण बदल गए हैं। अब सभी की नजरें प्रधान पद के चुनाव परिणाम पर टिकी हैं।
|पंचायत समिति
|कुल सीटें
|बहुमत का आंकड़ा
|बहुमत किसके पास
|आसींद
|15
|8
|भाजपा
|बनेड़ा
|17
|9
|कांग्रेस
|बिजौलिया
|15
|8
|कांग्रेस
|फूलियाकलां
|15
|8
|कांग्रेस
|हुरड़ा
|17
|9
|कांग्रेस
|जहाजपुर
|17
|9
|कांग्रेस
|करेड़ा
|17
|9
|कांग्रेस
|खजूरी
|15
|8
|भाजपा
|कोटड़ी
|27
|14
|भाजपा
|मांडल
|21
|11
|कांग्रेस
|मांडलगढ़
|21
|11
|कांग्रेस
|रायपुर
|15
|8
|कांग्रेस
|सहाड़ा
|19
|10
|भाजपा
|शाहपुरा
|15
|8
|कांग्रेस
|शंभूगढ़
|15
|8
|किसी को नहीं
|सुवाणा
|27
|14
|कांग्रेस
|कुल
|288
|—
|—
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|आसींद
|—
|—
|बनेड़ा
|—
|—
|बिजौलिया
|—
|—
|फूलियाकलां
|—
|—
|हुरड़ा
|—
|—
|जहाजपुर
|—
|—
|करेड़ा
|—
|—
|खजूरी
|—
|—
|कोटड़ी
|—
|—
|मांडल
|—
|—
|मांडलगढ़
|—
|—
|रायपुर
|—
|—
|सहाड़ा
|—
|—
|शाहपुरा
|—
|—
|शंभूगढ़
|—
|—
|सुवाणा
|—
|—
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026