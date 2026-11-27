Sirohi Panchayat Samiti Pradhan Chunav (Photo-AI)
Sirohi Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत सिरोही जिले की आठ पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिले की सात पंचायत समितियों में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, जबकि एकमात्र रेवदर पंचायत समिति में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा है। शिवगंज पंचायत समिति में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में प्रधान चुनाव में निर्वाचित सदस्यों की एकजुटता और क्रॉस वोटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सिरोही जिले की आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में कांग्रेस ने 92, भाजपा ने 36 और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने सात सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, 11 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आए हैं। पढ़ें प्रधान चुनाव से संबंधित लाइव अपडेट्स...
Sirohi Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: सिरोही जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। भांवरी पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भारत आदिवासी पार्टी (BAP) की ओर से हीराराम ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से शांतिलाल कमेटी ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। यहां कांग्रेस के पास 11 सदस्यों के साथ स्पष्ट बहुमत है।
वहीं, पिंडवाड़ा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस की ओर से चित्रा शेखावत ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि भाजपा ने नावली देवी को चुनाव मैदान में उतारा है।
प्रधान पद के लिए सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए गए। सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई। दोपहर 1 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
उपप्रधान पद के चुनाव के लिए शनिवार (28 नवंबर) को सुबह 10 बजे बैठक होगी। नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और मतदान का समय प्रधान चुनाव के समान ही रहेगा। यह पूरी प्रक्रिया संबंधित पंचायत समिति मुख्यालयों पर संपन्न होगी।
|पंचायत समिति
|कुल सीटें
|कांग्रेस
|BJP
|BAP
|निर्दलीय
|बहुमत
|आबूरोड
|23
|16
|1
|4
|2
|12
|भावरी
|19
|11
|4
|2
|2
|10
|कालंद्री
|15
|9
|6
|0
|0
|8
|मंडार
|15
|10
|5
|0
|0
|8
|पिंडवाड़ा
|19
|11
|5
|1
|2
|10
|रेवदर
|21
|7
|11
|0
|3
|11
|शिवगंज
|19
|17
|0
|0
|2
|10
|सिरोही
|15
|11
|4
|0
|0
|8
|कुल
|146
|92
|36
|7
|11
|—
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|आबूरोड
|—
|—
|भावरी
|—
|—
|कालंद्री
|—
|—
|मंडार
|—
|—
|पिंडवाड़ा
|—
|—
|रेवदर
|—
|—
|शिवगंज
|—
|—
|सिरोही
|—
|—
बड़ी खबरेंView All
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026