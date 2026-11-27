Sirohi Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत सिरोही जिले की आठ पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिले की सात पंचायत समितियों में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, जबकि एकमात्र रेवदर पंचायत समिति में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा है। शिवगंज पंचायत समिति में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में प्रधान चुनाव में निर्वाचित सदस्यों की एकजुटता और क्रॉस वोटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सिरोही जिले की आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में कांग्रेस ने 92, भाजपा ने 36 और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने सात सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, 11 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आए हैं। पढ़ें प्रधान चुनाव से संबंधित लाइव अपडेट्स...