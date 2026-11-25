Guman Singh Deora Sirohi Zila Pramukh (Patrika Photo)
Sirohi Zila Pramukh Election Result 2026: राजस्थान के सिरोही जिले में पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जिला प्रमुख पद पर भी कब्जा जमा लिया है। बुधवार को हुए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के गुमान सिंह देवड़ा ने भाजपा के गंगा सिंह को 17 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। मतदान में देवड़ा को 22 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी के खाते में महज 5 वोट आए। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
सिरोही जिला परिषद सभागार स्थित डीआरडीए हॉल में बुधवार को जिला प्रमुख पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। कांग्रेस की ओर से गुमान सिंह देवड़ा और भाजपा की ओर से गंगा सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। जिला परिषद में कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के चलते देवड़ा की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी।
सिरोही जिला परिषद की कुल 27 सीटों में से कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को पांच सीटों पर संतोष करना पड़ा था। जिला प्रमुख बनने के लिए 14 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस के पास बहुमत से आठ सदस्य अधिक थे। जिला प्रमुख चुनाव में भी दोनों दलों को अपनी सदस्य संख्या के बराबर वोट मिले।
|उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त मत
|परिणाम
|गुमान सिंह देवड़ा
|कांग्रेस
|22
|विजयी
|गंगा सिंह
|भाजपा
|5
|पराजित
|वार्ड
|विजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|पाबू देवी
|कांग्रेस
|9,523
|2
|नारायण लाल
|कांग्रेस
|6,580
|3
|स्वरूप कंवर
|कांग्रेस
|6,710
|4
|गुमान सिंह
|कांग्रेस
|6,911
|5
|गंगा सिंह
|भाजपा
|7,831
|6
|नरेंद्र सिंह
|कांग्रेस
|6,574
|7
|उकाराम
|कांग्रेस
|6,327
|8
|काना राम
|कांग्रेस
|6,435
|9
|भावना देवी
|कांग्रेस
|8,181
|10
|दुर्गा कुमारी
|भाजपा
|7,992
|11
|आदित्य प्रताप सिंह देवड़ा
|कांग्रेस
|10,048
|12
|केवाराम
|भाजपा
|8,155
|13
|ज्योति देवी
|कांग्रेस
|8,900
|14
|लखमा राम
|कांग्रेस
|8,986
|15
|प्रवीण कुमार
|कांग्रेस
|9,741
|16
|कविता
|कांग्रेस
|6,097
|17
|राधा कुमारी
|कांग्रेस
|8,976
|18
|होमी देवी
|कांग्रेस
|7,775
|19
|छगन लाल
|कांग्रेस
|8,606
|20
|श्याम कुंवर
|कांग्रेस
|8,857
|21
|दिलीप कुमार
|भाजपा
|4,478
|22
|संजय कुमार
|कांग्रेस
|7,530
|23
|मेवा कुमारी
|कांग्रेस
|5,143
|24
|झनु देवी
|भाजपा
|5,256
|25
|खुशबू कुंवर
|कांग्रेस
|6,414
|26
|मोटाराम देवासी
|कांग्रेस
|6,957
|27
|सगु
|कांग्रेस
|11,143
कुल सीटें
बहुमत का आंकड़ा
कांग्रेस
22 सीटें
भाजपा
5 सीटें
गुमान सिंह देवड़ा ने जिला परिषद के वार्ड संख्या चार से 6,911 वोट हासिल कर 1,236 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं, भाजपा के जिला प्रमुख प्रत्याशी गंगा सिंह ने वार्ड संख्या पांच से 7,831 वोट हासिल कर 1,859 मतों से जीत दर्ज की थी। अब जिला प्रमुख चुनाव में देवड़ा ने गंगा सिंह को शिकस्त दी है।
वर्ष 2021 में सिरोही जिला परिषद में भाजपा के अर्जुनराम पुरोहित जिला प्रमुख निर्वाचित हुए थे। उस समय 21 सदस्यीय जिला परिषद में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी अर्जुनराम को 17 और कांग्रेस के हरीश चौधरी को चार मत मिले थे। इस बार कांग्रेस ने सियासी तस्वीर बदलते हुए जिला परिषद की सत्ता भाजपा से छीन ली है।
गुमान सिंह देवड़ा इससे पहले भी सिरोही के जिला प्रमुख रह चुके हैं। जिले में चंदन सिंह देवड़ा, अन्नाराम बोराणा, राकेश रावल, पायल परसरामपुरिया और अर्जुनराम पुरोहित भी जिला प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस की जीत के बाद अब सभी की नजर 26 नवंबर को होने वाले उप जिला प्रमुख चुनाव पर टिकी है। इसके बाद 27 नवंबर को पंचायत समितियों में प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव होंगे। सिरोही जिला परिषद में कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के चलते उप जिला प्रमुख पद पर भी पार्टी की दावेदारी मजबूत है।
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