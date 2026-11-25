Sirohi Zila Pramukh Election Result 2026: राजस्थान के सिरोही जिले में पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जिला प्रमुख पद पर भी कब्जा जमा लिया है। बुधवार को हुए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के गुमान सिंह देवड़ा ने भाजपा के गंगा सिंह को 17 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। मतदान में देवड़ा को 22 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी के खाते में महज 5 वोट आए। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिला।