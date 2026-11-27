Pratapgarh Pradhan Election Result 2026 (Photo-AI)
Pratapgarh Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत प्रतापगढ़ जिले की आठ पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिले में भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के बीच सियासी मुकाबला है। तीन पंचायत समितियों में बीएपी, दो में कांग्रेस और एक में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। वहीं, दो पंचायत समितियों में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है।
जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा और बीएपी के गठबंधन के बाद अब प्रधान चुनाव में भी दोनों दलों के सियासी समीकरणों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। प्रतापगढ़ जिले की आठ पंचायत समितियों के 138 वार्डों में कांग्रेस ने 55, भाजपा ने 42 और बीएपी ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, दो निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आए हैं।
|पंचायत समिति
|कुल सीटें
|कांग्रेस
|BJP
|BAP
|निर्दलीय
|बहुमत
|अरनोद
|15
|3
|6
|6
|0
|8
|छोटीसादड़ी
|19
|15
|4
|0
|0
|10
|दलोट
|15
|3
|4
|8
|0
|8
|धमोतर
|15
|5
|10
|0
|0
|8
|धरियावद
|25
|15
|6
|3
|1
|13
|पीपलखूंट
|17
|5
|1
|10
|1
|9
|प्रतापगढ़
|17
|7
|8
|2
|0
|9
|सुहागपुरा
|15
|2
|3
|10
|0
|8
|कुल
|138
|55
|42
|39
|2
|—
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|अरनोद
|—
|—
|छोटीसादड़ी
|—
|—
|दलोट
|—
|—
|धमोतर
|—
|—
|धरियावद
|—
|—
|पीपलखूंट
|—
|—
|प्रतापगढ़
|—
|—
|सुहागपुरा
|—
|—
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