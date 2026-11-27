रामसर पंचायत समिति से कांग्रेस की निर्विरोध निर्वाचित प्रधान हसीना बानो शपथ लेते हुए। साथ में उनके पिता फतेह खान (पत्रिका फोटो)
Barmer Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत बाड़मेर जिले की 17 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिले में भाजपा, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच सियासी मुकाबला है।पंचायत समिति सदस्य चुनाव में कांग्रेस के पास पांच, आरएलपी के पास चार और भाजपा के पास दो पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत है। वहीं, छह पंचायत समितियों में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में राजनीतिक गठजोड़ और क्रॉस वोटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हैं।बाड़मेर जिले की 17 पंचायत समितियों के 269 वार्डों में कांग्रेस ने 120, आरएलपी ने 75 और भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, 12 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आए हैं। राजस्थान प्रधान चुनाव की ताजा और लाइव अपडेट पढ़ें...
Barmer Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: बाड़मेर जिले में पंचायती राज आम चुनाव के तहत प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत के साथ शुरुआत की है। रामसर पंचायत समिति में कांग्रेस की हसीना बानो और भिंयाड़ पंचायत समिति में कांग्रेस की मनोरमा निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने जिले की दो पंचायत समितियों में प्रधान पद पर कब्जा जमा लिया है।
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Barmer Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: बाड़मेर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस ने रतन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी का सिंबल मिलने के बाद रतन सिंह पूर्व विधायक के साथ पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं, भाजपा ने राम सिंह बोथिया को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया है।
Barmer Rural Panchayat Samiti: बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति में कांग्रेस ने देवकी को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने सरोज चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों पंचायत समितियों में प्रधान पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|आडेल
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|बाड़मेर
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|बाड़मेर ग्रामीण
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|बाटाडू
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|बायतु
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|भियाड़
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|बिशाला
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|चौहटन
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|धनाऊ
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|डूगेरो का तला
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|फागलिया
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|गडरारोड
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|लीलसर
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|मांगता
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|रामसर
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|सेड़वा
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|शिव
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