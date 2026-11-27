Photo- Patrika Network
राजस्थान के बीकानेर में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के निर्वाचन के बाद आज पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव हो रहे हैं। बीकानेर जिले में 15 पंचायत समितियां हैं। बीकानेर जिले की छतरगढ़ पंचायत समिति से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के बेटे गौरव चौहान निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। इसके अलावा जसरासर पंचायत समिति से कांग्रेस की गीता देवी तर्ड और हदां पंचायत समिति से कांग्रेस की ममता मेघवाल निर्विरोध प्रधान बनी हैं।
खास बात यह रही कि भाजपा की ओर से छतरगढ़ पंचायत समिति प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया गया। छतरगढ़ पंचायत समिति में प्रधान के लिए गोविंदराम मेघवाल के बेटे गौरव चौहान को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। कहा जा रहा है कि निर्वाचित सदस्य भी गौरव के नाम पर सहमत थे। ऐसे में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के बीच गौरव का निर्विरोध निर्वाचन हो गया।
25 नवंबर को गौरव चौहान की बहन सरिता मेघवाल ने कांग्रेस से बगावत कर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें निकिता डूडी से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार निकिता डूडी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस ने सरिता चौहान (सरिता मेघवाल) को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
अब भाई गौरव चौहान के निर्विरोध प्रधान बनने से मेघवाल परिवार एक बार फिर चर्चा में है। बीकानेर जिले की 15 पंचायत समितियों में सदस्यों के चुनाव चार चरणों में संपन्न हुए थे।
|क्र. सं.
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|1
|हदां
|ममता मेघवाल
|कांग्रेस
|2
|बज्जू खालसा
|—
|—
|3
|बीठनोक
|—
|—
|4
|बीकानेर
|—
|—
|5
|जसरासर
|गीता देवी तर्ड
|कांग्रेस
|6
|खाजूवाला
|—
|—
|7
|कोलायत
|—
|—
|8
|लूणकरणसर
|—
|—
|9
|नोखा
|—
|—
|10
|पांचू
|—
|—
|11
|पूगल
|—
|—
|12
|रीड़ी
|—
|—
|13
|रूणिया मुख्यालय बीकानेर
|—
|—
|14
|श्रीडूंगरगढ़
|—
|—
|15
|छतरगढ़
|गौरव चौहान
|निर्दलीय
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026