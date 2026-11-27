राजस्थान के बीकानेर में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के निर्वाचन के बाद आज पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव हो रहे हैं। बीकानेर जिले में 15 पंचायत समितियां हैं। बीकानेर जिले की छतरगढ़ पंचायत समिति से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के बेटे गौरव चौहान निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। इसके अलावा जसरासर पंचायत समिति से कांग्रेस की गीता देवी तर्ड और हदां पंचायत समिति से कांग्रेस की ममता मेघवाल निर्विरोध प्रधान बनी हैं।