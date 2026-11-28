जोधपुर. पश्चिमी राजस्थान में आगामी पांच दिन तक मौसम शुष्क रहने और बारिश की कोई संभावना नहीं है। काजरी स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की ओर से शुक्रवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हवा की गति 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। कृषि मौसम सलाह में किसानों को रबी फसलों की बुवाई और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है।