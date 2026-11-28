सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को लम्बित परियोजनाओं की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का विभागीय स्तर पर त्वरित समाधान करते हुए कार्यों की गति बढ़ाई जाए। साथ ही, उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अधिकाधिक घरों तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिये, ताकि जिन घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, वहां नियमित एवं सुचारू जलापूर्ति भी सुनिश्चित हो।