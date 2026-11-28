Jaipur Emotional Story : जयपुर। पिता का साया 15 साल पहले उठ गया था। मां और बहन ही उसकी पूरी दुनिया थीं। 32 वर्षीय लक्की तिवाड़ी के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। वह ऑनलाइन ट्रेडिंग का छोटा-मोटा काम कर घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी चाहत थी कि किसी तरह मां और बहन को संभाल सके, लेकिन आर्थिक तंगी और घर के रोज-रोज के विवादों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। आखिरकार उसने ऐसा कदम उठा लिया, जिसके पीछे छोड़े संदेश में परिवार को संभाल नहीं पाने की उसकी बेबसी झलकती है। गौरतलब है कि लक्की के पिता की भी 15 साल पहले मौत हो गई थी। जयपुर में शास्त्री नगर में हुई एक ही परिवार के तीन मौतों हुईं। आज उनके शव का पोस्टमार्टम होगा।