जयपुर। राजस्थान की 'गांव की सरकार' में इस बार बड़े-बड़े धनकुबेरों ने कमान संभाली है। प्रदेश के कुल 37 जिलों के नए जिला प्रमुखों की संपत्ति का ब्योरा सामने आया है, जो काफी चौंकाने वाला है। नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्रों से खुलासा हुआ है कि 37 में से 21 जिला प्रमुख करोड़पति हैं, जबकि बाकी 16 जिला प्रमुखों की संपत्ति लाखों में है। वहीं, दूसरी तरफ सबसे कम संपत्ति वाले जिला प्रमुखों की बात करें तो झालावाड़ की जिला प्रमुख वर्षा महज एक लाख रुपए की मालकिन हैं।