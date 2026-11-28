कनिका सिंह (Photo-Patrika)
जयपुर। राजस्थान की 'गांव की सरकार' में इस बार बड़े-बड़े धनकुबेरों ने कमान संभाली है। प्रदेश के कुल 37 जिलों के नए जिला प्रमुखों की संपत्ति का ब्योरा सामने आया है, जो काफी चौंकाने वाला है। नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्रों से खुलासा हुआ है कि 37 में से 21 जिला प्रमुख करोड़पति हैं, जबकि बाकी 16 जिला प्रमुखों की संपत्ति लाखों में है। वहीं, दूसरी तरफ सबसे कम संपत्ति वाले जिला प्रमुखों की बात करें तो झालावाड़ की जिला प्रमुख वर्षा महज एक लाख रुपए की मालकिन हैं।
प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों में चूरू जिले की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख कनिका सिंह सबसे अमीर हैं। उन्होंने अपने नामांकन पत्र में पति सहित कुल 145 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। साथ ही कनिका सिंह ने अपनी संपत्ति के ब्योरे में एक किलो सोना और 20 किलो चांदी के जेवरात होने की भी जानकारी दी है। संपत्ति के मामले में वे पूरे राजस्थान के जिला प्रमुखों में पहले नंबर पर हैं।
अमीरी के मामले में उदयपुर जिले के प्रमुख हिम्मत सिंह झाला दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास कुल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं, तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा के जिला प्रमुख कैलाश चंद मीणा का नाम आता है, जिन्होंने अपने परिवार की कुल संपत्ति 33 करोड़ रुपए (33.08 करोड़) बताई है। कैलाश मीणा ने अपने हलफनामे में कई खानों (माइंस) का मालिक होने का भी जिक्र किया है।
टॉप तीन के अलावा भी प्रदेश के कई जिलों के प्रमुख करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इनमें फलौदी की यशवंत कंवर (23.52 करोड़), डीग की रेनू सिंह (18.22 करोड़), चित्तौड़गढ़ की रतनी देवी जाट (14.38 करोड़) और खैरथल-तिजारा के इंद्रजीत यादव (11.50 करोड़) शामिल हैं। इनके अलावा बीकानेर की निकिता कर्वासरा डूडी (9.56 करोड़) और जोधपुर की प्रमिला चौधरी (7.30 करोड़) भी करोड़पति जिला प्रमुखों की सूची में शामिल हैं। इस तरह साफ है कि जिला परिषदों की बागडोर संभालने वाले आधे से ज्यादा चेहरे काफी रसूखदार और संपन्न हैं।
|जिला
|जिला प्रमुख
|संपत्ति (करोड़ रु. में)
|चूरू
|कनिका सिंह
|145
|उदयपुर
|हिम्मत सिंह झाला
|100
|भीलवाड़ा
|कैलाश चंद मीणा
|33.08
|फलौदी
|यशवंत कंवर
|23.52
|डीग
|रेनू सिंह
|18.22
|चित्तौड़गढ़
|रतनी देवी जाट
|14.38
|खैरथल-तिजारा
|इंद्रजीत यादव
|11.50
|बीकानेर
|निकिता कर्वासरा डूडी
|9.56
|जोधपुर
|प्रमिला चौधरी
|7.30
|हनुमानगढ़
|रेणु
|5.98
|बाड़मेर
|गफूर अहमद
|5.29
|सवाई माधोपुर
|आशा देवी बैरवा
|5.14
|डूंगरपुर
|अनुतोष रोत
|4.61
|टोंक
|अलका बैरवा
|4.08
|अजमेर
|पूजा भंसाली
|3.86
|सिरोही
|गुमान सिंह
|3.69
|जयपुर
|यशवीर शूरा
|3.30
|दौसा
|बीना बैरवा
|2.94
|सीकर
|सुनीता गठाला
|2.33
|प्रतापगढ़
|हकरी कुमारी
|1.28
|जालौर
|आसुराम देवासी
|1.13
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