गौरतलब है कि 3 नवंबर को रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 50 जीबी इलाके में रेलवे ट्रैक के स्लीपर पर विस्फोट की घटना हुई थी। रेलवे ट्रैक जैसे संवेदनशील स्थान पर विस्फोट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गई थीं। इसके बाद आईपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, तकनीकी जानकारियों और अन्य महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने 13 नवंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले से महक दीप और देवेंद्र को गिरफ्तार किया था।