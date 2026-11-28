कराटे में मेरे सफर की शुरुआत आत्मरक्षा से हुई थी। आज मैं दूसरी लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हूं। मैंने ‘शृंगार बना हथियार’ नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को यह सिखाना है कि वे किसी आपातकालीन या हमले की स्थिति में अपने रोजमर्रा के शृंगार और पहनावे की वस्तुओं का इस्तेमाल आत्मरक्षा के हथियार के रूप में कैसे कर सकती हैं। आमतौर पर शृंगार की वस्तुओं को केवल सुंदरता से जोडकऱ देखा जाता है, लेकिन इस पहल के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है कि संकट के समय यही वस्तुएं उनकी रक्षा का माध्यम बन सकती हैं। इसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे हेयरपिन (जुड़ा पिन), सेफ्टी पिन, अंगूठी, कंगन या चूडिय़ां, दुपट्टा, हैंडबैग और परफ्यूम या डियोड्रेंट (पेपर स्प्रे के विकल्प के रूप में) का उपयोग करके हमलावर को चकमा देने और खुद को बचाने की तकनीक सिखाई जाती है। इसका लक्ष्य महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना है ताकि बिना किसी पारंपरिक हथियार के भी वे किसी भी अप्रिय स्थिति या मनचलों/बदमाशों का डटकर मुकाबला कर सकें। मेरा मानना है कि आत्मरक्षा की शुरुआत मानसिक मजबूती से होती है। यदि लडक़ी मानसिक रूप से मजबूत है और परिस्थितियों में समझदारी से निर्णय ले सकती है तो वह मुश्किल हालात का सामना बेहतर तरीके से कर सकती है। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को यह समझाना है कि आत्मविश्वास और जागरूकता भी उनकी सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण आधार हैं।