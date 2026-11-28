बूंदी। राजस्थान की 'छोटी काशी' यानी बूंदी में तीन दिन तक चलने वाले 'बूंदी महोत्सव' की शुक्रवार को बड़ी धूमधाम से शुरुआत हुई। गढ़ गणेश की पूजा-अर्चना और ध्वजारोहण के साथ इस रंगारंग उत्सव का आगाज किया गया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से हो रहे इस आयोजन में पहले ही दिन लोक संस्कृति, कला, परंपरा और मनोरंजन का जबरदस्त रंग देखने को मिला। खास बात यह रही कि इस बार महोत्सव में विदेशी पावणों ने न सिर्फ राजस्थानी धुनों पर जमकर ठुमके लगाए, बल्कि देसी खेलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।