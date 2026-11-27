लाठी. क्षेत्र के सोढाकोर गांव के पास गुरुवार देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर गाय को बचाने के प्रयास में एक मोटरसाइकिल असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरकर फिसल गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। तीनों मजदूर मोटरसाइकिल पर सवार होकर चांधन गांव से लाठी की तरफ आ रहे थे। इस दौरान सोढाकोर गांव के पास अचानक मोटरसाइकिल के सामने गाय आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतरकर फिसल गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार रिंकू सैनी (24) पुत्र दिनेश सैनी, लेखराज (24) पुत्र जयराम तथा शुभम (21) पुत्र विद्याधर निवासी नौनपुरा, पुलिस थाना कोटपूतली, अलवर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम नबी मंगलिया, शुराब खां सहित आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को लाठी चिकित्सालय पहुंचाया। यहां चिकित्सक डॉ. नवीन पालीवाल, नर्सिंगकर्मी सहीराम विश्नोई एवं दुर्गाराम भील ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। तीनों को उपचार के लिए निजी वाहन से पोकरण चिकित्सालय रेफर किया गया।