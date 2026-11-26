जिला परिषद में कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मजबूत स्थिति बना रखी थी। पार्टी के 20 सदस्यों की जीत ने जिला परिषद में उसके बोर्ड गठन का रास्ता साफ कर दिया था। बुधवार को कांग्रेस की संतोष कुमारी निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं। इसके बाद गुरुवार को उप जिला प्रमुख पद पर भी कांग्रेस प्रत्याशी हरीश धनदेव का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। इस तरह जिला परिषद के दोनों प्रमुख पद कांग्रेस के खाते में चले गए हैं। भाजपा के पास जिला परिषद में केवल एक सदस्य होने से चुनावी मुकाबले की गुंजाइश भी नहीं रही। गौरतलब है कि जिला प्रमुख संतोष कुमारी का निर्वाचन भी खासा चर्चा में रहा। महज 21 वर्ष की उम्र में जिला प्रमुख बनने के साथ ही उन्होंने प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बनने का रिकॉर्ड बनाया है। जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत के बाद पार्टी ने दोनों प्रमुख पदों पर निर्विरोध निर्वाचन करवाकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। अब जिला परिषद में नई टीम के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती रहेगी।