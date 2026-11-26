जैसलमेर. जैसलमेर में पर्यटन का अनुभव अब सूरज ढलने के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि नए रंग में सामने आता है। दिनभर ऐतिहासिक स्थलों की सैर के बाद शाम होते ही पर्यटकों के कदम गड़ीसर सरोवर की ओर बढ़ने लगते हैं। रोशनी से जगमगाता परिवेश, पानी में उभरती परछाइयां, किनारे बने वॉकिंग ट्रेक पर टहलते परिवार और कैमरों में नजारे कैद करते युवा यहां की रात को खास बना रहे हैं। ऐतिहासिक जल विरासत के रूप में पहचान रखने वाला गड़ीसर अब नाइट टूरिज्म, खानपान और खरीदारी का आकर्षण भी बन रहा है। शाम ढलने के बाद सरोवर का दृश्य दिन से बिल्कुल अलग नजर आता है।