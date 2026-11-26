जैसलमेर. भारतीय संविधान दिवस पर डॉ. आंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) जिला शाखा की ओर से स्थानीय अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष एवं अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार बारूपाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। अजाक संरक्षक डॉ. जेआर पवार ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए तथा संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए।