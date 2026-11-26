पोकरण. क्षेत्र में धीरे-धीरे सर्दी का असर बढऩे लगा है। हालांकि अभी तक कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सुबह व रात में सर्द हवा के चलते लोगों को गर्म व ऊनी वस्त्र पहनने पड़ रहे है। गुरुवार को सुबह सर्द हवा चल रही थी। जिससे लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई। सुबह 9 बजे बाद बाजारों में चहल पहल दिखी। दोपहर में तेज धूप खिली और तेज हवा भी दिनभर चलती रही, जिससे मौसम मिला-जुला रहा। शाम ढलने के बाद सर्दी का असर फिर बढ़ गया। सर्दी की दस्तक के साथ ही गर्म व ऊनी वस्त्रों की दुकानें भी सजने लगी है। फुटपाथ पर भी कंबल आदि की दुकानें लग रही है और लोग खरीदारी भी कर रहे है।