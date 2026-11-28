सुनवाई के दौरान शिखर अग्रवाल की ओर से देश के जाने-माने वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल का पूरा करियर साफ-सुथरा रहा है। जब वे विदेश में थे, तब बिना उनकी बात सुने ही जांच के आदेश दे दिए गए। उन्होंने जो भी विला खरीदे हैं, उनकी जानकारी पहले ही सरकारी रिटर्न में दे रखी है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं, राजस्थान सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, शिव मंगल शर्मा और पद्मेश मिश्रा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब मामला पहले से हाईकोर्ट में चल रहा है, तो शिखर अग्रवाल को यहां से राहत नहीं दी जानी चाहिए।