गाड़ी रोके जाने और हंगामे की सूचना मिलते ही एसपी सागर राणा तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके बाद विधायक और एसपी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विधायक ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए, वहीं एसपी ने व्यवस्था संभालते हुए विधायक के समर्थकों को वहां से हटवाया। काफी देर तक चली गहमागहमी के बाद जब विधायक वहां से रवाना होने लगे, तभी कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने की बात को लेकर दोनों एक बार फिर आमने-सामने आ गए। माहौल फिर बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।