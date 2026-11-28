भीलवाड़ा. राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता की चाबी जिसके पास होती है, स्थानीय निकायों और पंचायतों में उसी की तूती बोलती है। लेकिन वस्त्रनगरी भीलवाड़ा के ताजा पंचायत समिति प्रधान चुनाव के नतीजों ने इस सियासी मिथक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। जिले की छह विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक काबिज होने के बावजूद 'गांव की सरकार' बनाने में सत्ताधारी दल बुरी तरह पिछड़ गया है। जिले की 16 पंचायत समितियों में से 10 पर कांग्रेस ने अपना प्रधान बनाकर जहां सियासी पंडितों को चौका दिया है, वहीं भाजपा को महज 6 सीटों पर सिमटना पड़ा है। हालांकि भाजपा ने अपने को मिली बढ़त से तीन प्रधान अधिक बनाने में कामयाब रही है।