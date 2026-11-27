चित्तौडगढ़़. शहर के बोजुंदा सिक्स लेन स्थित नगर परिषद के ट्रेंचिंग ग्राउंड में नए कचरे से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। यहां नए कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को लेकर चल रहा सिविल वर्क संबंधित फर्म की ओर से पूरा कर लिया गया है। अब केवल मशीनों का आना और इंस्टॉलेशन का इंतजार है। माना जा रहा है कि मशीनें लगते ही नए साल से कचरे को प्रोसेस कर कम्पोस्ट खाद और आरडीएफ (रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल) बनाने का काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि ग्राउंड में पूर्व से जमा पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) का निस्तारण पहले से ही वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है।