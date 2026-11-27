नगर विकास न्यास की ओर से विकसित किए गए इस स्मृति वन में वर्ष 2018 में वॉकिंग ट्रैक का शिलान्यास किया गया था। शुरुआत में यहां सुबह-शाम शहरवासियों की अच्छी रौनक रहती थी, लेकिन नियमित रख-रखाव के अभाव में यह उजाड़ होता चला गया। वर्तमान में यहां लगाए गए झूले-चकरी तो सुरक्षित हैं, लेकिन पूरे परिसर में कंटीली झाडिय़ों का साम्राज्य फैल गया है। लोगों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और पानी की व्यवस्था के लिए लगा बोरिंग भी खराब पड़ा है। अव्यवस्थाओं के चलते आमजन ने यहां आना लगभग बंद कर दिया था।