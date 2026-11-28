10 मत मिले, जबकि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी ज्योत्सना कंवर को 5 मतों से संतोष करना पड़ा। तय समय पर वार्ड संख्या 6 से विजयी कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना कंवर ने रिटर्निंग अधिकारी हेमंत कुमार घनघोर के समक्ष नामांकन दाखिल किया। वहीं वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस की लीलाबाई भील और वार्ड संख्या 2 से निर्दलीय तनु जैन ने पर्चा भरा। तय समय में लीलाबाई भील ने नाम वापस ले लिया। दोपहर 3 बजे से पहले सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद तनु जैन के साथ 9 सदस्य मतदान के लिए पहुंचे और 'अलमारी' चुनाव चिह्न पर वोट डाला, जबकि ज्योत्सना कंवर के साथ 4 सदस्य मतदान केंद्र पहुंचे। करीब 3:30 बजे रिटर्निंग अधिकारी ने तनु जैन को विजयी घोषित किया।